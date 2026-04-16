350 طالباً فلسطينياً في سجون الاحتلال يتعرضون لانتهاكات ممنهجة

القدس المحتلة-سانا

أكدت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية أن نحو 350 طالباً فلسطينياً يقبعون في سجون الاحتلال الإسرائيلي، في ظروف اعتقال قاسية ومخالفة لكل القوانين والاتفاقيات الدولية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، أن الوزارة أوضحت في بيان بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني الذي يصادف غداً الجمعة، أن الطلبة الأسرى يتعرضون لسياسات ممنهجة تشمل الاعتقال الليلي، والتحقيق القاسي، والعزل، والحرمان من مواصلة التعليم، إضافة إلى الإهمال الطبي وسوء المعاملة.

وبينت أن شهادات موثقة لأسرى أطفال وطلبة تكشف عن انتهاكات خطيرة، بينها الاقتياد ليلاً والتقييد والعزل وحرمانهم من الدراسة، معتبرةً أن ذلك يشكل خرقاً لاتفاقية حقوق الطفل واستهدافاً ممنهجاً للمنظومة التعليمية الفلسطينية.

ودعت الوزارة المؤسسات الدولية إلى التدخل لوقف هذه الانتهاكات والإفراج عن الأسرى، وخاصة الأطفال والطلبة، مؤكدةً استمرارها في دعمهم والدفاع عن حقهم في التعليم.