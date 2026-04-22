تركيا: الالتزام بوقف إطلاق النار أمر بالغ الأهمية

أنقرة-سانا

أكدت تركيا اليوم الأربعاء، ضرورة التزام جميع الأطراف باتفاق وقف إطلاق النار لإعادة الاستقرار إلى المنطقة.

ونقلت وكالة “الأناضول” للأنباء عن المتحدث باسم وزارة الدفاع التركية “زكي أق تورك” قوله: إنّ الالتزام الكامل بوقف إطلاق النار المؤقت الذي جرى التوصل إليه خلال المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، أمر بالغ الأهمية لتحقيق سلام دائم، نأمل أن تتصرف الأطراف بحكمة وعقلانية، وأن يمتد وقف إطلاق النار، وتستمر المفاوضات.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، تمديد الهدنة بين الولايات المتحدة وإيران بناء على طلب باكستان، “إلى حين تقديم طهران مقترحها”، دون تحديد مدة.

إلى ذلك، أكد تورك أن الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية التي بدأت بحرب الإبادة الجماعية في غزة، امتدت لتصل إلى لبنان وسوريا، لافتاً إلى أن هذه الاعتداءات “لا تهدد الأمن الإقليمي فحسب، بل تعرقل جهود السلام أيضاً”.

وأوضح أن تقاعس إسرائيل عن الوفاء بالتزاماتها بموجب خطة السلام في غزة فيما يتعلق بتقديم المساعدات الإنسانية والطبية، يُفاقم الأزمة الإنسانية في المنطقة.

وشدد المتحدث على وجوب أن يقول المجتمع الدولي “كفى” للتوسع والعدوان الإسرائيلي.