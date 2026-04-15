المجلس الاستشاري للرئاسة التركية يؤكد أهمية استمرار وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران

إسطنبول-سانا

بحث “المجلس الاستشاري الأعلى” للرئاسة التركية، خلال اجتماع عقده برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان، الصراعات الدائرة في المنطقة وآخر التطورات في العالم، وضرورة استمرار وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.

ونقلت وكالة الأناضول للأنباء عن رئيس دائرة الاتصال التابعة للرئاسة التركية برهان الدين دوران قوله، في بيان اليوم الأربعاء: إن المجلس أكد أهمية تحقيق وقف دائم لإطلاق النار، مشدداً على ضرورة الحفاظ على الهدوء، وأشار إلى أن تركيا تواصل إجراء الاتصالات مع جميع الأطراف المعنية من أجل تمديد وقف إطلاق النار.

واستعرض المجلس الخطوات المتخذة والتي يمكن اتخاذها للارتقاء بتركيا إلى مستويات متقدمة في مختلف المجالات، من الصناعات الدفاعية إلى تقنيات الاتصال والمعلومات، ومن النقل إلى الطاقة، ومن تخطيط المدن إلى السياحة، وذلك رغم التطورات السلبية في المنطقة.

كما سلط الاجتماع الضوء على أهمية تعزيز الجبهة الداخلية لتركيا، وأكد المجلس أن متانة البنية الوطنية من شأنها ضمان القضاء على جميع أنواع التهديدات الموجهة ضد البلاد، مشدداً على ضرورة اتخاذ خطوات قوية تعزز روابط الوحدة والتماسك على غرار مسار “تركيا بلا إرهاب”.

وتناول الاجتماع بحسب البيان خرائط طريق مفصلة تتضمن تدابير قضائية وإدارية واجتماعية وثقافية شاملة لمكافحة جميع أشكال العنف، وعلى رأسها أعمال العنف التي شهدتها بعض المدارس في الأيام الأخيرة.

يُشار أن المجلس الاستشاري الأعلى للرئاسة التركية هو هيئة استشارية رفيعة المستوى تأسست لتقديم المشورة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشأن القضايا الاستراتيجية، والسياسية، والأمنية. يترأسه الرئيس، ويناقش ملفات حساسة مثل الصراعات الإقليمية، السياسات الداخلية، وتطورات العالم.