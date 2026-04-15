وكالات أممية: فقدان حوالي 250 شخصاً في حادثة انقلاب قارب للاجئين في بحر أندامان

جنيف-سانا

أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومكتب المنظمة الدولية للهجرة في بنغلاديش أمس الثلاثاء، أن نحو 250 شخصاً لايزالون في عداد المفقودين بعد انقلاب قارب كان على متنه لاجئون في بحر أندامان.

وجاء في بيان مشترك للمنظمتين الدوليتين نقلته وكالة شينخوا: “إن القارب أبحر في الرابع من الشهر الجاري من جنوب بنغلاديش متجهاً إلى ماليزيا، وواجه رياحاً عاتية وأمواجاً هائجة ما تسبب بانقلابه”، مضيفاً إن ما فاقم الوضع هو اكتظاظ القارب بالركاب، وبينهم نساء وأطفال.

ولم يحدد البيان تاريخ وقوع الحادث على نحو دقيق، إلا أن أحد الناجين أفاد بأن القارب انقلب بعد 4 أيام من إبحاره.

وذكرت تقارير إعلامية أنه كان على متن القارب حوالي نحو 280 شخصاً، فيما أعلن خفر السواحل البنغلاديشي أن زورق دورية أنقذ 9 أشخاص، لافتاً إلى أن ركابه انجرفوا في البحر لمدة 36 ساعة تقريباً قبل أن يتم إنقاذهم.