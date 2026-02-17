الأمم المتحدة: إسرائيل تعرقل وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

أكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن إسرائيل تواصل عرقلة عمليات الإغاثة الإنسانية في قطاع غزة، رغم اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ تشرين الأول الماضي.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” اليوم الثلاثاء عن دوجاريك قوله في مؤتمر صحفي بمقر الأمم المتحدة في نيويورك: إن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا” أفاد بأن من بين نحو 50 مبادرة إغاثية نُسقت بين ال 6 و ال11 من شباط الجاري، لم يُسمح إلا لنصفها فقط بالدخول إلى غزة، ما يعكس صعوبات مستمرة في إيصال المساعدات الأساسية للفلسطينيين المتضررين.

وفي ظل حرب الإبادة المتواصلة على القطاع منذ السابع من تشرين الأول 2023 ، لم يؤد اتفاق وقف إطلاق النار الأخير إلى تحسن الأوضاع الإنسانية جراء تنصل إسرائيل من التزاماتها في الاتفاق بوقف العمليات القتالية، وفتح المعابر وإدخال الكميات المتفق عليها من المساعدات الغذائية والإغاثية والطبية ومواد الإيواء.