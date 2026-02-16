التعاون الخليجي يدين قرار الاحتلال الاستيلاء على أراض بالضفة ويدعو لتحرك دولي

الرياض-سانا

أدان مجلس التعاون الخليجي بأشد العبارات قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي الاستيلاء على مساحات من أراضي الضفة الغربية، وتحويلها إلى ما يسمى “أملاك دولة”.

وأكد الأمين العام للمجلس جاسم البديوي في بيان اليوم الإثنين، أن القرار يمثل انتهاكاً صارخاً وخطيراً للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية، ويعد امتداداً لسياسات الاستيطان غير الشرعية مما يستوجب موقفاً دولياً حازماً.

وشدد البديوي على أن هذه الممارسات العدوانية تمثل تعدياً سافراً على حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، ومحاولة ممنهجة لسلب أراضيه، في تحد واضح لإرادة المجتمع الدولي وللقرارات الأممية التي تؤكد عدم شرعية الاستيطان وضرورة إنهاء الاحتلال داعياً المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عملية وفورية لوقف هذه الانتهاكات الخطيرة، وإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوقف سياساتها الاستيطانية وقراراتها الأحادية التي تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.

وجدد الأمين العام موقف المجلس الثابت والداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفقاً لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وصدقت حكومة الاحتلال أمس على مشروع قرار يسمح بتسجيل مناطق واسعة في الضفة الغربية باعتبارها ما أسمته “أراضي دولة”، وذلك للمرة الأولى منذ عام 1967، ما يفتح المجال أمام الاحتلال للسيطرة على مساحات منها، الأمر الذي لاقى إدانات عربية ودولية واسعة.