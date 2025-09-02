وزير الخارجية البريطاني: ما يحدث في غزة مجاعة من صنع الإنسان

لندن-سانا

حذر وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي من تفاقم الأوضاع الإنسانية

في قطاع غزة إلى نطاق أوسع، مشيراً إلى أن ما يحدث للشعب الفلسطيني

في القطاع هو مجاعة من صنع الإنسان.

وقال لامي وفق الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية البريطانية على منصة إكس: “هناك مجاعة في مدينة غزة وتنتشر في المناطق المحيطة بها، وفي حال عدم السيطرة عليها، سوف تتفاقم إلى حالة من مجاعة واسعة الانتشار”، مؤكداً أنها ليست كارثة طبيعية بل هي مجاعة من صنع الإنسان، في القرن 21”.

وحول استهداف مستشفى ناصر في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة

قال لامي: إن القانون الدولي يلزم بحماية الطواقم الطبية والصحفيين والمدنيين.

وأشار الوزير البريطاني إلى الإجراءات التي اتخذتها بلاده من استئناف تمويل الأونروا، وتعليق صادرات الأسلحة، وتوقيع اتفاقية مع السلطة الفلسطينية، وفرض عقوبات على شخصيات إسرائيلية بسبب التحريض، وتعليق المفاوضات التجارية مع إسرائيل، إضافة الى الدفاع عن استقلالية المحاكم الدولية.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول 2023، ما أدى الى استشهاد أكثر من 63 ألف فلسطيني إضافة إلى عشرات آلاف الجرحى، بينما أدت سياسات التجويع والحصار إلى استشهاد أكثر من 300 شخص، فضلاً عن دمار كبير في مختلف مناطق القطاع.