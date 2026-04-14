مركز حقوقي يدعو البابا إلى زيارة غزة للاطلاع على الكارثة الإنسانية المتفاقمة فيها

القدس المحتلة-سانا

دعا مركز غزة لحقوق الإنسان قداسة البابا ليو الرابع عشر إلى زيارة قطاع غزة في أقرب فرصة ممكنة، للاطلاع ميدانياً على الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يعيشها أكثر من مليوني فلسطيني جراء العدوان الإسرائيلي المستمر.

وأشار المركز في نداء عاجل اليوم الثلاثاء، نقلته وسائل إعلام فلسطينية، إلى أن الزيارة من شأنها أن تمثل رسالة تضامن عالمية مع الفلسطينيين، وتسلط الضوء على الأوضاع الإنسانية المتفاقمة رغم مرور ستة أشهر على دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في الـ 10 من تشرين الأول الماضي.

وبين المركز أنه تم توثيق 2400 خرق جسيم لاتفاق وقف إطلاق النار، شملت عمليات إطلاق نار وقصف وتوغلات عسكرية ونسف منازل ومبانٍ مدنية، ما أسفر عن مقتل 757 فلسطينياً، وإصابة نحو 2100 آخرين، معظمهم من الأطفال والنساء .

ولفت إلى أن مئات آلاف النازحين يعيشون في ظروف قاسية داخل مدارس مدمرة ومخيمات مؤقتة تفتقر إلى مقومات الحياة الأساسية، في وقت لحقت فيه أضرار واسعة بالبنية التحتية والمباني السكنية، ما أدى إلى تراجع كبير في مقومات الحياة بالقطاع.

وأكد المركز أن الزيارة في حال تمت، ستشكل خطوة ذات بعد إنساني وأخلاقي مهم، وتوجه رسالة واضحة بضرورة احترام القانون الدولي الإنساني وحماية الفلسطينيين، داعياً المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته تجاه ما يجري في القطاع.

وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان على غزة إلى 72336 قتيلاً و172213 مصاباً منذ الـ 7 من تشرين الأول 2023، فيما قتل منذ وقف إطلاق النار في الـ 10 من تشرين الأول الماضي 757 فلسطينياً وإصابة 2,111 آخرين، إضافة إلى انتشال 760 جثماناً من تحت الأنقاض.