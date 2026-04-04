رئيس الإمارات يبحث مع رئيس الكونغو الديمقراطية العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية

أبوظبي-سانا

بحث رئيس الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان اليوم السبت، مع الرئيس فيليكس تشيسكيدي، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتنموية وسبل تعزيزها.

كما تمت مناقشة إمكانات تطوير الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والكونغو الديمقراطية.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن الجانبين استعرضا تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وما تشهده من تداعيات على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وعبّر الرئيس تشيسكيدي عن إدانته الشديدة للاعتداءات الإيرانية على الإمارات ودول المنطقة، والتي تمثل انتهاكاً لسيادة الدول والقوانين الدولية، وتشكل تهديداً للأمن الإقليمي، مؤكداً تضامن بلاده الكامل مع دولة الإمارات في اتخاذ كل الإجراءات لحماية أمنها واستقرارها.

وتواصل إيران اعتداءاتها بالصواريخ والطائرات المسيّرة على دول عربية عدة، من بينها الإمارات، ما أسفر عن وقوع ضحايا، وإلحاق أضرار مادية بالبنى التحتية، وذلك في إطار التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة جراء الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية.