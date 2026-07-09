فنزويلا تطالب برفع العقوبات للمساعدة في مواجهة تداعيات الزلزال

كراكاس – سانا‏

ارتفع عدد ضحايا الزلزالين المتتاليين اللذين ضربا فنزويلا في الرابع والعشرين من حزيران الماضي إلى 3811 قتيلاً، فيما جددت ‏القائمة بأعمال الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريجيز، اليوم الخميس، مطالبتها برفع العقوبات المفروضة على بلادها، لدعم جهود الإغاثة ‏وإعادة الإعمار.‏

ووفقاً لوكالة رويترز، بلغ عدد المصابين جراء الكارثة 16740 شخصاً، فيما وصل عدد المشردين إلى 17907 أشخاص، بحسب ‏الإحصاءات الرسمية التي أعلنها رئيس الجمعية الوطنية خورخي رودريجيز.‏

ودعت ديلسي رودريجيز إلى رفع العقوبات الدولية المفروضة على فنزويلا، مؤكدةً أن بلادها تمتلك أصولاً في الخارج يمكن الاستفادة ‏منها في تمويل عمليات إعادة الإعمار في حال رفع التجميد عنها.‏

وأوضحت أنها وجهت رسالة إلى ملك بريطانيا تشارلز الثالث طالبت فيها بالإفراج عن الذهب الفنزويلي المودع لدى بنك إنكلترا، كما ‏أشارت إلى أنها أجرت مباحثات مع صندوق النقد الدولي بشأن الإفراج عن الأموال المجمدة.‏

وكان بنك إنكلترا قد رفض الإفراج عن نحو 31 طناً من الذهب الفنزويلي المودع لديه، في ظل نزاع قانوني مستمر بشأنه أمام المحاكم ‏البريطانية.‏

وتفرض الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وعدد من الدول عقوبات على فنزويلا منذ سنوات، بدعوى انتهاك مبادئ الديمقراطية، ‏وارتباطها بعمليات تهريب المخدرات، وهي اتهامات ترفضها الحكومة الفنزويلية.‏