فنزويلا تطالب برفع العقوبات للمساعدة في مواجهة تداعيات الزلزال

كراكاس – سانا
ارتفع عدد ضحايا الزلزالين المتتاليين اللذين ضربا فنزويلا في الرابع والعشرين من حزيران الماضي إلى 3811 قتيلاً، فيما جددت القائمة بأعمال الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريجيز، اليوم الخميس، مطالبتها برفع العقوبات المفروضة على بلادها، لدعم جهود الإغاثة وإعادة الإعمار.
ووفقاً لوكالة رويترز، بلغ عدد المصابين جراء الكارثة 16740 شخصاً، فيما وصل عدد المشردين إلى 17907 أشخاص، بحسب الإحصاءات الرسمية التي أعلنها رئيس الجمعية الوطنية خورخي رودريجيز.
ودعت ديلسي رودريجيز إلى رفع العقوبات الدولية المفروضة على فنزويلا، مؤكدةً أن بلادها تمتلك أصولاً في الخارج يمكن الاستفادة منها في تمويل عمليات إعادة الإعمار في حال رفع التجميد عنها.
وأوضحت أنها وجهت رسالة إلى ملك بريطانيا تشارلز الثالث طالبت فيها بالإفراج عن الذهب الفنزويلي المودع لدى بنك إنكلترا، كما أشارت إلى أنها أجرت مباحثات مع صندوق النقد الدولي بشأن الإفراج عن الأموال المجمدة.
وكان بنك إنكلترا قد رفض الإفراج عن نحو 31 طناً من الذهب الفنزويلي المودع لديه، في ظل نزاع قانوني مستمر بشأنه أمام المحاكم البريطانية.
وتفرض الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وعدد من الدول عقوبات على فنزويلا منذ سنوات، بدعوى انتهاك مبادئ الديمقراطية، وارتباطها بعمليات تهريب المخدرات، وهي اتهامات ترفضها الحكومة الفنزويلية.