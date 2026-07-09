ارتفاع أسعار النفط مع تصاعد التوترات في مضيق هرمز

بكين-سانا‏

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الخميس، بعد شن الولايات المتحدة ضربات جديدة ضد إيران، في ظل تصاعد التوترات عقب استهداف ‏الأخيرة ناقلات نفط في مضيق هرمز.‏

وذكرت وكالة رويترز أن العقود الآجلة لخام برنت ارتفعت 78 سنتاً، بما يعادل واحداً بالمئة، لتصل إلى 78.8 دولاراً للبرميل بحلول ‏الساعة 00:54 بتوقيت غرينتش، فيما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 74 سنتاً، أو 1.01 بالمئة، إلى ‌‏74.26 دولاراً للبرميل.‏

وكان الخامان قد سجلا مكاسب تجاوزت دولاراً للبرميل في تعاملات ما بعد التسوية أمس الأربعاء، عقب بدء الجيش الأمريكي تنفيذ ‏جولة جديدة من الضربات ضد إيران.‏

وقال الجيش الأمريكي: إن الضربات استهدفت إبقاء مضيق هرمز الحيوي مفتوحاً أمام حركة الملاحة، وذلك بعد ساعات من إعلان ‏الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتهاء الاتفاق المؤقت لإنهاء الحرب.‏

وكانت مصادر في قطاع التأمين أفادت، أمس الأربعاء، بأن شركات التأمين ضد مخاطر الحرب أوصت شركات الشحن بتعليق ‏رحلاتها عبر مضيق هرمز، فيما بدأت شركات أخرى مراجعة شروط وثائق التأمين عقب تجدد الهجمات الإيرانية على السفن.‏