ارتفاع أسعار النفط مع تصاعد التوترات في مضيق هرمز

بكين-سانا
ارتفعت أسعار النفط، اليوم الخميس، بعد شن الولايات المتحدة ضربات جديدة ضد إيران، في ظل تصاعد التوترات عقب استهداف الأخيرة ناقلات نفط في مضيق هرمز.
وذكرت وكالة رويترز أن العقود الآجلة لخام برنت ارتفعت 78 سنتاً، بما يعادل واحداً بالمئة، لتصل إلى 78.8 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 00:54 بتوقيت غرينتش، فيما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 74 سنتاً، أو 1.01 بالمئة، إلى 74.26 دولاراً للبرميل.
وكان الخامان قد سجلا مكاسب تجاوزت دولاراً للبرميل في تعاملات ما بعد التسوية أمس الأربعاء، عقب بدء الجيش الأمريكي تنفيذ جولة جديدة من الضربات ضد إيران.
وقال الجيش الأمريكي: إن الضربات استهدفت إبقاء مضيق هرمز الحيوي مفتوحاً أمام حركة الملاحة، وذلك بعد ساعات من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتهاء الاتفاق المؤقت لإنهاء الحرب.
وكانت مصادر في قطاع التأمين أفادت، أمس الأربعاء، بأن شركات التأمين ضد مخاطر الحرب أوصت شركات الشحن بتعليق رحلاتها عبر مضيق هرمز، فيما بدأت شركات أخرى مراجعة شروط وثائق التأمين عقب تجدد الهجمات الإيرانية على السفن.