الدولار يحافظ على قوته والين قرب أدنى مستوى منذ 4 عقود

هونج كونج-سانا
حافظ الدولار الأمريكي على قوته أمام معظم العملات الرئيسية، اليوم الخميس، مدعوماً بتزايد الطلب على أصول الملاذ الآمن، في ظل تجدد التوترات في منطقة الخليج.
ونقلت وكالة رويترز أن الدولار سجل 162.41 يناً، مقترباً من أعلى مستوى له منذ مطلع تموز، فيما لم يطرأ تغير يذكر على تداولات اليورو والجنيه الإسترليني، إذ بلغ سعر صرفهما 1.1426 و1.3392 دولار على التوالي.
وتدفع أسعار النفط التي عاودت الارتفاع، والتي تغذيها اضطرابات الشرق الأوسط، الين نحو مستويات قد تؤدي إلى تآكل الثقة في العمل، إذ يكافح الين لاستعادة قوته بعد أن وصل إلى 162.71 يناً مقابل الدولار خلال التعاملات الليلية، بالقرب من أدنى مستوياته منذ نحو أربعة عقود.
واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، عند 100.96 دون تغيّر يذكر.
وجاءت تحركات الأسواق بعد إعلان الجيش الأمريكي شن جولة جديدة من الضربات على إيران، عقب تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن انتهاء الاتفاق المؤقت لإنهاء الحرب، ما دفع أسعار النفط إلى الارتفاع بشكل حاد.