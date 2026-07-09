الدولار يحافظ على قوته والين قرب أدنى مستوى منذ 4 عقود

هونج كونج-سانا

حافظ الدولار الأمريكي على قوته أمام معظم العملات الرئيسية، اليوم الخميس، مدعوماً بتزايد الطلب على أصول الملاذ الآمن، في ظل ‏تجدد التوترات في منطقة الخليج.‏

ونقلت وكالة رويترز أن الدولار سجل 162.41 يناً، مقترباً من أعلى مستوى له منذ مطلع تموز، فيما لم يطرأ تغير يذكر على ‏تداولات اليورو والجنيه الإسترليني، إذ بلغ سعر صرفهما 1.1426 و1.3392 دولار على التوالي.‏

وتدفع أسعار النفط التي عاودت الارتفاع، والتي تغذيها اضطرابات الشرق الأوسط، الين نحو مستويات قد تؤدي إلى تآكل الثقة في ‏العمل، إذ يكافح الين لاستعادة قوته بعد أن وصل إلى 162.71 يناً مقابل الدولار خلال التعاملات الليلية، بالقرب من أدنى مستوياته ‏منذ نحو أربعة عقود‎.‎

واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، عند 100.96 دون تغيّر يذكر.‏

وجاءت تحركات الأسواق بعد إعلان الجيش الأمريكي شن جولة جديدة من الضربات على إيران، عقب تصريحات للرئيس الأمريكي ‏دونالد ترامب بشأن انتهاء الاتفاق المؤقت لإنهاء الحرب، ما دفع أسعار النفط إلى الارتفاع بشكل حاد.‏