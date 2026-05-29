السفارة الصينية في مانيلا تعلن الإفراج عن 64 صينياً كانوا محتجزين في الفلبين

مانيلا-سانا

أعلنت السفارة الصينية في مانيلا، اليوم الجمعة، الإفراج عن 64 عاملاً صينياً كانت السلطات الفلبينية قد احتجزتهم منذ الخامس عشر من الشهر الجاري، بينما تتواصل إجراءات الإفراج عن 6 آخرين.

ونقلت وكالة شينخوا عن السفارة قولها: إن العمال المفرج عنهم كانوا يعملون في مصنع للصلب بمقاطعة ميساميس أورينتال جنوبي الفلبين، مشيرةً إلى أن وزارة العدل الفلبينية قضت بعدم كفاية الأدلة لدعم الاتهامات الموجهة إليهم بانتهاك قوانين السلامة النووية والهجرة والعمل، وأمرت بالإفراج عنهم.

وأكدت السفارة أنها وجّهت عدة مذكرات احتجاج رسمية إلى المسؤولين الفلبينيين المعنيين، وأرسلت ممثلين لإجراء زيارات قنصلية متكررة للمحتجزين، مجددةً التزامها بحماية حقوق ومصالح مواطنيها ومؤسساتها في الفلبين، وداعيةً جميع الرعايا الصينيين إلى الالتزام الصارم بالقوانين واللوائح المحلية.