قادة الترويكا الأوروبية يدعمون الحوار بين أوكرانيا وروسيا ويدعون لوقف ‏فوري لإطلاق النار

لندن-سانا‏

أعرب قادة بريطانيا وفرنسا وألمانيا، “الترويكا الأوروبية”، اليوم الإثنين، عن ‏دعمهم لإجراء حوار مباشر بين أوكرانيا وروسيا يهدف إلى تحقيق وقف ‏لإطلاق النار ودفع مفاوضات السلام قدماً، وذلك عقب محادثاتهم مع الرئيس ‏الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في لندن‎.‎

وأكد القادة في بيان مشترك نقلته وكالة فرانس برس، ضرورة مشاركة ‏الولايات المتحدة وأوروبا بفاعلية في أي محادثات مباشرة بين الجانبين، ‏داعين إلى وقف فوري وكامل لإطلاق النار، ومشددين على أهمية أن ‏تضطلع أوروبا بدور محوري في عملية السلام بالتنسيق مع أوكرانيا ‏والشركاء الأوروبيين والولايات المتحدة‎.‎

وبحث القادة الترتيبات الأمنية لمرحلة ما بعد وقف إطلاق النار، مؤكدين ‏ضرورة حماية المصالح الأمنية الأوروبية في أي اتفاق، فيما تواصلت ‏الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب، ولا سيما بعد تصريحات الرئيس الروسي ‏فلاديمير بوتين التي أشار فيها إلى إمكانية اعتماد مقترحات نظيره الأمريكي ‏دونالد ترامب أساساً للتوصل إلى اتفاق سلام مع الرئيس الأوكراني ‏فولوديمير زيلينسكي‎.‎