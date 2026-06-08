قادة الترويكا الأوروبية يدعمون الحوار بين أوكرانيا وروسيا ويدعون لوقف ‏فوري لإطلاق النار

لندن-سانا
أعرب قادة بريطانيا وفرنسا وألمانيا، “الترويكا الأوروبية”، اليوم الإثنين، عن دعمهم لإجراء حوار مباشر بين أوكرانيا وروسيا يهدف إلى تحقيق وقف لإطلاق النار ودفع مفاوضات السلام قدماً، وذلك عقب محادثاتهم مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في لندن.
وأكد القادة في بيان مشترك نقلته وكالة فرانس برس، ضرورة مشاركة الولايات المتحدة وأوروبا بفاعلية في أي محادثات مباشرة بين الجانبين، داعين إلى وقف فوري وكامل لإطلاق النار، ومشددين على أهمية أن تضطلع أوروبا بدور محوري في عملية السلام بالتنسيق مع أوكرانيا والشركاء الأوروبيين والولايات المتحدة.
وبحث القادة الترتيبات الأمنية لمرحلة ما بعد وقف إطلاق النار، مؤكدين ضرورة حماية المصالح الأمنية الأوروبية في أي اتفاق، فيما تواصلت الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب، ولا سيما بعد تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التي أشار فيها إلى إمكانية اعتماد مقترحات نظيره الأمريكي دونالد ترامب أساساً للتوصل إلى اتفاق سلام مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.