اختتام دورة تخصصية في التخدير بدمشق لتعزيز كفاءة الكوادر الصحية السورية

دمشق-سانا

اختتمت وزارة الصحة بالتعاون مع مؤسسة “جاهزية” الإماراتية سلسلة دورات تدريبية تخصصية مكثفة في مجال التخدير، أقيمت في مشفى الشيخ محمد بن زايد الميداني بدمشق واستمرت ثلاثة أيام، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى تطوير مهارات الكوادر الصحية ورفع كفاءتها المهنية.

وتهدف الدورات بحسب ما ذكرته الوزارة، اليوم الأحد، إلى تعزيز القدرات التطبيقية للأطباء المشاركين، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى والارتقاء بمستوى الرعاية الصحية في المؤسسات الطبية السورية.

وشارك في البرنامج التدريبي أطباء مقيمون وفنيو تخدير من مستشفيات دمشق وريف دمشق، حيث تضمن التدريب محاور متخصصة شملت أسس التخدير السريري وفق أحدث البروتوكولات الطبية، وتقنيات التعامل مع حالات التنبيب الصعب للمسالك الهوائية، إضافة إلى مبادئ التهوية الميكانيكية وتطبيقاتها السريرية المتقدمة.

وكانت وزارة الصحة وقعت في كانون الثاني الماضي مذكرة تفاهم مع مؤسسة “جاهزية” الإماراتية لإطلاق البرنامج السوري الإماراتي للجاهزية الطبية “جاهزية سوريا”، بهدف رفع كفاءة النظام الصحي السوري في الاستجابة للطوارئ والكوارث، وتستمر الاتفاقية الموقعة بهذا الشأن، خمس سنوات للوصول إلى تغطية شاملة بالتدريبات لجميع المنشآت الصحية.

ويستهدف البرنامج تدريب وتأهيل 10 آلاف عامل في الخطوط الأمامية للقطاع الصحي، بالاعتماد على منهج علمي حديث ومعايير دولية معتمدة، مع التركيز على بناء القدرات الوطنية بصورة مستدامة، حيث انطلقت مرحلته التجريبية لمدة ثلاثة أشهر وتتضمن تدريب 200 من الكوادر الصحية.