66 دولة تمثل نحو 70% من التجارة العالمية تعتمد مسار تفعيل اتفاقية التجارة الإلكترونية

ياوندي-سانا

اعتمد 66 عضواً في منظمة التجارة العالمية، يمثلون نحو 70 بالمئة من حجم التجارة العالمية، مساراً لتفعيل اتفاقية التجارة الإلكترونية عبر ترتيبات مؤقتة، وذلك خلال أعمال المؤتمر الوزاري الرابع عشر للمنظمة المنعقد في ياوندي عاصمة الكاميرون.

وحسب بيان مشترك صادر عن عدد من الدول المشاركة في رعاية الاتفاقية، نشره موقع المنظمة أمس السبت، فإن الترتيبات المؤقتة تتيح بدء تنفيذ أول مجموعة أساسية من قواعد التجارة الرقمية العالمية، مع مواصلة العمل على إدماج الاتفاقية ضمن الإطار القانوني لمنظمة التجارة العالمية.

وأكدت المديرة العامة للمنظمة نغوزي أوكونجو إيويالا أن التقدم في تنفيذ اتفاقية التجارة الإلكترونية يسهم في دعم النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، ويعزز قدرة النظام التجاري متعدد الأطراف على الاستجابة للتحولات المتسارعة في الاقتصاد العالمي.

وأشارت المنظمة إلى أن المعاملات الرقمية تشكل أكثر من 60 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، في حين يقدَّر أن عدم تطبيق الاتفاقية يفوّت فرصاً تجارية سنوية بنحو 159 مليار دولار، بينما يمكن أن يسهم تطبيقها على نطاق واسع في زيادة الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنحو 8.7 تريليونات دولار بحلول عام 2040.

ومن المقرر أن يدخل الاتفاق حيز التنفيذ بالنسبة للدول الأعضاء التي تعتمد ترتيباته بعد إيداع 45 دولة وثائق القبول، بالتوازي مع استمرار الجهود لحث مزيد من الدول على الانضمام إليه ضمن إطار المنظمة.