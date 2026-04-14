الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي يبحث مع نائب وزير الخارجية الأمريكي الأوضاع في المنطقة

الرياض-سانا

بحث الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، خلال اتصال هاتفي أجراه اليوم الإثنين مع نائب وزير الخارجية في الولايات المتحدة الأمريكية كريستوفر لاندو، مستجدات الأوضاع الراهنة والجهود المبذولة لدعم الأمن والاستقرار في المنطقة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية “واس” أن الجانبين استعرضا خلال الاتصال الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر حيالها، إضافة إلى بحث سبل تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين مجلس التعاون والولايات المتحدة عبر تفعيل دور مجموعات العمل المشتركة في مختلف المجالات.

وأكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق المشترك وتكثيف الجهود الرامية إلى دعم الأمن والاستقرار في المنطقة، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز من فرص التعاون بين الجانبين.

من ناحيته أشار البديوي إلى حرص مجلس التعاون على تعزيز شراكاته الدولية، وفي مقدمتها الشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وتأتي هذه المباحثات في توقيت بالغ الحساسية نظراً لما تشهده المنطقة من تطورات ميدانية وسياسية تستوجب رفع مستوى التنسيق المشترك، إضافة إلى بلورة رؤية موحدة وتنسيق المواقف الدولية حيال الملفات الراهنة، بما يضمن منع اتساع رقعة الصراعات وتثبيت دعائم الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.