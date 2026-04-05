بابا الفاتيكان يدعو إلى العمل من أجل السلام ونبذ الصراعات في العالم

الفاتيكان-سانا

دعا بابا الفاتيكان ليون الرابع عشر شعوب العالم، إلى استشعار خطورة الصراعات المستعرة في أنحاء مختلفة من العالم، والتحرك الجاد من أجل تحقيق السلام ونبذ الصراعات.

ونقلت رويترز عن البابا قوله خلال قداس الليلة الماضية في كاتدرائية القديس بطرس بمناسبة عيد الفصح: ” إن انعدام الثقة والخوف سمحا بقطع الروابط بيننا من خلال الحرب والظلم وعزل الشعوب والأوطان”، محذراً من الاستسلام لحالة الشلل أمام هذه التحديات.

وشدد البابا في كلمته على ضرورة تجاوز الانقسامات، داعياً المجتمع الدولي إلى عدم السماح للظروف الراهنة بإعاقة الجهود الرامية إلى إنهاء النزاعات وإحلال الاستقرار.

ويوم الثلاثاء الماضي أعرب بابا الفاتيكان عن أمله في أن يسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إنهاء الحرب في الشرق الأوسط، داعياً إلى وقف العنف.

