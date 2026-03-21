أنقرة تدين تصاعد إرهاب المستوطنين والأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الضفة الغربية

أنقرة-سانا

أدانت وزارة الخارجية التركية تصاعد إرهاب المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية، وتكثيف الاحتلال لأنشطته الاستيطانية، والضغوط والممارسات القمعية التي يمارسها ضد الشعب الفلسطيني.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن الوزارة قولها في بيان اليوم السبت: “إنه يجب وضع حد فوراً لممارسات الضم التي تنتهجها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، والتي تهدف إلى تقويض آفاق السلام الدائم في المنطقة”.

وشدد البيان على ضرورة الوقف الفوري لإرهاب المستوطنين الذي يستهدف الحقوق الأساسية للفلسطينيين، محذراً من استمرار السياسات الاستيطانية التي تضرب عرض الحائط بالقوانين والقرارات الدولية.

وكانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف” أكدت الأربعاء الماضي، أن 65 طفلاً فلسطينياً قُتلوا و760 أصيبوا في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية منذ كانون الثاني من عام 2025 أي بمعدل طفل واحد أسبوعياً تقريباً.

وتشهد الضفة الغربية منذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة في تشرين الأول 2023 تصاعداً ملحوظاً في اعتداءات قوات الاحتلال ومستوطنيه، ما أسفر عن مقتل أكثر من 1060 فلسطينياً، وإصابة المئات، فضلاً عن اعتقال 21 ألفاً آخرين، وفق ما كشف مركز المعلومات الفلسطيني “معطى”.