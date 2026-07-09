ألمانيا تسجّل نحو 5120 وفاة مرتبطة بالحر منذ بداية العام

برلين-سانا

سجّلت ألمانيا نحو 5120 وفاة مرتبطة بموجات الحر منذ بداية العام، وقعت معظمها في أواخر حزيران الماضي، عندما تجاوز متوسط درجات الحرارة الأسبوعي 20 درجة مئوية بفارق كبير.

ونقلت وكالة رويترز عن معهد روبرت كوخ للصحة العامة أن عدد الوفيات جراء الحر بلغ 5120 شخصاً منهم نحو 4270 وفاة سُجلت بين الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 75 عاماً فأكثر، فيما تجاوز عدد الوفيات بين النساء نظيره بين الرجال، نتيجة كون النساء يشكلن النسبة الأكبر من فئة كبار السن.

وفي سياق متصل، أفادت السلطات بأن موجة الحر التي اجتاحت فرنسا وبلجيكا وإسبانيا وهولندا بين 20 و28 حزيران الماضي تسببت في تسجيل أكثر من 4700 وفاة زائدة على المعدلات الطبيعية.

وتشهد دول القارة الأوروبية أزمة مناخية متفاقمة تتجلى في موجات حر قياسية وظواهر جوية متطرفة، إلى جانب أضرار بالبنى التحتية، ما يثير مخاوف متزايدة بشأن تداعياتها على القطاعات الصحية والبيئية والاقتصادية.