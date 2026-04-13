مقتل خمسة أشخاص بضربات أمريكية على قوارب يشتبه بتهريبها المخدرات في المحيط الهادئ

واشنطن-سانا

أعلن الجيش الأمريكي، مقتل خمسة أشخاص في ضربات جديدة استهدفت قوارب يشتبه بتهريبها المخدرات في شرق المحيط الهادئ.

ونقلت وكالة فرانس برس، اليوم الإثنين، عن الجيش الأمريكي قوله في بيان: “قُتل رجلان من إرهابيي المخدرات، ونجا واحد في ضربة أولى، وفي ضربة ثانية قُتل ثلاثة آخرون من إرهابيي المخدرات”، دون ذكر أي تفاصيل أخرى.

وبهذا العدد ارتفع إجمالي عدد قتلى الحملة العسكرية الأمريكية ضد مهربي المخدرات في البحر الكاريبي والمحيط الهادىء، إلى 168 شخصاً على الأقل.

ووفقاً لما أعلنته القيادة الجنوبية الأمريكية في منشور على منصة إكس، فإن الهجمات على القاربين تمت في الـ 11 من الشهر الجاري.

وكان الجيش الأمريكي أعلن في الـ 21 من شباط الماضي مقتل ثلاثة أشخاص، إثر غارة، استهدفت قارباً شرق المحيط الهادئ يُشتبه في استخدامه لتهريب المخدرات.

يشار إلى أن الولايات المتحدة نشرت قوة بحرية كبيرة في منطقة الكاريبي، حيث استهدفت في الأشهر الأخيرة قوارب يشتبه في نشاطها في تهريب المخدرات.