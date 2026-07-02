قوات الاحتلال تعتقل 12 فلسطينياً في الضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا

نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس حملة مداهمات في قرى ومدن بالضفة الغربية اعتقلت خلالها 12 فلسطينياً.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدات الظاهرية وبيت أمر وسعير وبيت عوا وأم الخير في منطقة مسافر يطا بالخليل، وبلدة ميثلون وقرية صانور جنوب شرق جنين واعتقلت 11 فلسطينياً.

وفي مدينة طولكرم، اعتقل جنود الاحتلال شاباً، وداهموا عدداً من المنازل في ضاحيتي شويكة شمالا واكتابا شرق المدينة وفي أحياء بمدينة نابلس، وأجروا عمليات تفتيش واسعة.

من جهة أخرى أغلقت قوات الاحتلال حاجزي عطارة والنبي صالح شمال رام الله من جميع الاتجاهات، ونصبت حاجزاً عسكرياً على مدخل قريتي عابود وعين سينيا شمال المدينة، إضافة إلى حاجزين عسكريين عند مدخلي وادي حلوة وباب المغاربة بسلوان بمدينة القدس المحتلة، وأعاقت حركة المواطنين.

كما هدمت منزلاً في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم، وبركساً زراعياً في قرية دوما جنوب نابلس.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت أمس، 17 فلسطينياً بينهم خمس سيدات وصحفي، خلال حملة مداهمات واعتداءات شنتها في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.