معرض المنتجات الغذائية للمرأة الريفية بدمشق.. ‏نافذة لتسويق الإنتاج المنزلي ‏

دمشق-سانا

شكّل معرض المنتجات الغذائية للمرأة الريفية ‏المقام حالياً في مقر غرفة زراعة دمشق وريفها، منصة ‏لعرض وتسويق منتجات السيدات العاملات في ‏المشاريع المنزلية، اللواتي تنوعت معروضاتهن ‏بين المربيات والمجففات الطبيعية والحلويات ‏ومنتجات الشوكولا، في خطوة تهدف إلى دعم ‏المرأة المنتجة، وتشجيع الصناعات الغذائية ‏المنزلية، وتعزيز حضورها في الأسواق المحلية‎.‎

وأوضحت المشاركة في المعرض نجاح عبد ‏القادر زرزو، في تصريح لـ سانا، أن مشاركتها ‏تضمنت مجموعة من المنتجات الغذائية المنزلية، ‏منها المربيات، والمجففات المعدة بالتجفيف ‏الشمسي، وقمر الدين، مؤكدة أن جميع منتجاتها ‏تُحضّر من مكونات طبيعية ومن دون استخدام أي ‏مواد حافظة، بما يحافظ على جودتها وقيمتها ‏الغذائية‎.‎

وأضافت زرزو: إن المعرض يشكل فرصة ‏للتعريف بمنتجاتها وتسويقها أمام شريحة أوسع ‏من الزوار، بما يسهم في دعم مشروعها المنزلي ‏وتشجيعها على تطويره‎.‎

تنوع في المنتجات المنزلية

من جانبها، أشارت المشاركة حنان عبد العزيز ‏الشيخ إلى أنها تعمل في إعداد الحلويات ‏والمنتجات الغذائية المنزلية، وتشارك في ‏المعرض بعدد من الأصناف، من بينها الكليجة، ‏وكعكة الحليب، ومعمول العجوة، إلى جانب أنواع ‏مختلفة من المربيات، لافتة إلى أن مثل هذه ‏الفعاليات تتيح لصاحبات المشاريع المنزلية عرض ‏منتجاتهن بشكل مباشر والتعريف بجودتها‎.‎

بدورها، بينت المشاركة منار العمر أنها تعمل في ‏صناعة الشوكولا، وتقدم في المعرض تشكيلة من ‏القوالب والقطع بأشكال مختلفة، منها ما يحتوي ‏على المكسرات أو الفواكه المجففة، موضحة أن ‏صناعة الشوكولا تحتاج إلى عناية خاصة، ولا ‏سيما خلال فصل الصيف بسبب ارتفاع درجات ‏الحرارة، في حين تكون عملية الإنتاج أسهل خلال ‏فصل الشتاء‎.‎

وأكدت المشاركات أن إقامة مثل هذه المعارض ‏تسهم في دعم المشاريع المنزلية، وتوفير منافذ ‏لتسويق المنتجات المحلية، إلى جانب تشجيع ‏النساء على توسيع أعمالهن وتحويلها إلى مشاريع ‏إنتاجية مستدامة، بما ينعكس إيجاباً على دخل ‏الأسرة والاقتصاد المحلي‎.‎

وكانت مديرية زراعة دمشق وريفها افتتحت ‏أمس الثلاثاء معرض المنتجات ‏الغذائية واليدوية ‏للمرأة الريفية الذي تنظمه بالتعاون مع غرفة ‏زراعة ‏دمشق وريفها، ويستمر 3 أيام، في ‏مقر الغرفة بدمشق، بهدف تمكين المرأة الريفية ‌‏ودعم الأسر المنتجة وذلك بمشاركة 27 سيدة ‏منتجة.‏