معرض المنتجات الغذائية للمرأة الريفية بدمشق.. ‏نافذة لتسويق الإنتاج المنزلي ‏

دمشق-سانا
شكّل معرض المنتجات الغذائية للمرأة الريفية المقام حالياً في مقر غرفة زراعة دمشق وريفها، منصة لعرض وتسويق منتجات السيدات العاملات في المشاريع المنزلية، اللواتي تنوعت معروضاتهن بين المربيات والمجففات الطبيعية والحلويات ومنتجات الشوكولا، في خطوة تهدف إلى دعم المرأة المنتجة، وتشجيع الصناعات الغذائية المنزلية، وتعزيز حضورها في الأسواق المحلية.
وأوضحت المشاركة في المعرض نجاح عبد القادر زرزو، في تصريح لـ سانا، أن مشاركتها تضمنت مجموعة من المنتجات الغذائية المنزلية، منها المربيات، والمجففات المعدة بالتجفيف الشمسي، وقمر الدين، مؤكدة أن جميع منتجاتها تُحضّر من مكونات طبيعية ومن دون استخدام أي مواد حافظة، بما يحافظ على جودتها وقيمتها الغذائية.
وأضافت زرزو: إن المعرض يشكل فرصة للتعريف بمنتجاتها وتسويقها أمام شريحة أوسع من الزوار، بما يسهم في دعم مشروعها المنزلي وتشجيعها على تطويره.
تنوع في المنتجات المنزلية
من جانبها، أشارت المشاركة حنان عبد العزيز الشيخ إلى أنها تعمل في إعداد الحلويات والمنتجات الغذائية المنزلية، وتشارك في المعرض بعدد من الأصناف، من بينها الكليجة، وكعكة الحليب، ومعمول العجوة، إلى جانب أنواع مختلفة من المربيات، لافتة إلى أن مثل هذه الفعاليات تتيح لصاحبات المشاريع المنزلية عرض منتجاتهن بشكل مباشر والتعريف بجودتها.
بدورها، بينت المشاركة منار العمر أنها تعمل في صناعة الشوكولا، وتقدم في المعرض تشكيلة من القوالب والقطع بأشكال مختلفة، منها ما يحتوي على المكسرات أو الفواكه المجففة، موضحة أن صناعة الشوكولا تحتاج إلى عناية خاصة، ولا سيما خلال فصل الصيف بسبب ارتفاع درجات الحرارة، في حين تكون عملية الإنتاج أسهل خلال فصل الشتاء.
وأكدت المشاركات أن إقامة مثل هذه المعارض تسهم في دعم المشاريع المنزلية، وتوفير منافذ لتسويق المنتجات المحلية، إلى جانب تشجيع النساء على توسيع أعمالهن وتحويلها إلى مشاريع إنتاجية مستدامة، بما ينعكس إيجاباً على دخل الأسرة والاقتصاد المحلي.
وكانت مديرية زراعة دمشق وريفها افتتحت أمس الثلاثاء معرض المنتجات الغذائية واليدوية للمرأة الريفية الذي تنظمه بالتعاون مع غرفة زراعة دمشق وريفها، ويستمر 3 أيام، في مقر الغرفة بدمشق، بهدف تمكين المرأة الريفية ودعم الأسر المنتجة وذلك بمشاركة 27 سيدة منتجة.