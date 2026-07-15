زراعة دير الزور تواصل استقبال الموظفين المفصولين من الخدمة بسبب مشاركتهم في الثورة

دير الزور-سانا

تواصل مديرية الزراعة في محافظة دير الزور استقبال الموظفين المفصولين من الخدمة بسبب التحاقهم بالثورة، وذلك لاستكمال الأوراق والثبوتيات المطلوبة تمهيداً لإعادتهم إلى العمل.

وأوضحت رئيسة دائرة التنمية الإدارية في مديرية الزراعة هزار الحمد في تصريح لمراسل سانا اليوم الأربعاء، أنه ومنذ يوم الأحد الفائت باشرنا باستكمال إجراءات عودة الموظفين المفصولين من قبل النظام البائد بسبب مشاركتهم في الثورة السورية، وذلك بناء على تعليمات وزارة الزراعة حيث بلغ العدد الكلي للذين تم فصلهم 607 موظفين، وقد استقبلنا حتى تاريخه 150 موظفاً.

وأشارت الحمد الى أن الأوراق المطلوبة تشمل صورة عن الهوية الشخصية، أو إخراج قيد مدني وصور شخصية، ووثيقة غير محكوم وشهادة صحية ووثيقة تبرع بالدم أو إعفاء ووثيقة المؤهل العلمي مصدقة أصولاً.

بدورها أوضحت الكاتبة هبة الحويج في تصريح مماثل أنهم يستقبلون الموظفين المفصولين ويتم التأكد من الأوراق الثبوتية اللازمة ثم يتم تعبئة الطلب بالسيرة الذاتية ووضع بصمة الموظف المفصول على العقد ومن ثم أخذ إثباتات أنه مفصول بسبب الثورة، وفي حال لا يوجد إثبات يتم توقيعه مع البصمة على تعهد خطي.

يذكر أن وزير الزراعة باسل السويدان كان أصدر في الثامن من الشهر الجاري قراراً يقضي بإعادة الموظفين المفصولين من الخدمة بسبب التحاقهم بالثورة السورية والتابعين لوزارة الزراعة.