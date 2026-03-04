أكثر من 243 ألف قتيل ومصاب في قطاع غزة منذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية

قصف غزة الاناضول.jpg 81b586bb 5b19 47ca 9239 fa0396dd0d91 أكثر من 243 ألف قتيل ومصاب في قطاع غزة منذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية
وفا

القدس المحتلة-سانا

ارتفعت حصيلة ضحايا حرب الإبادة الإسرائيلية المتواصلة على القطاع منذ السابع من تشرين الأول 2023 إلى 72.117 قتيلاً، و171.801 مصاباً.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان اليوم الأربعاء: إنه خلال الـ 24 ساعة الماضية، وصل إلى مستشفيات القطاع قتيل، و3 إصابات، ليرتفع إجمالي القتلى منذ وقف إطلاق النار في الـ 10 من تشرين الأول الماضي إلى 633 شخصاً، فيما بلغ عدد الإصابات 1.703، وتم انتشال 753 جثماناً حتى اللحظة.

وأشارت الوزارة إلى أن عدداً من الضحايا، لا يزال تحت الركام، وفي الطرقات بسبب عجز طواقم الإسعاف، والدفاع المدني في الوصول إليهم.

