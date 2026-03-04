الخارجية الإماراتية: لم نتخذ أي قرار بشأن تغيير موقفنا الدفاعي تجاه الاعتداءات الإيرانية

أبو ظبي-سانا

أكدت الإمارات العربية المتحدة أنها لم تتخذ أي قرار بشأن تغيير موقفها الدفاعي تجاه الاعتداءات الإيرانية المتكررة، مؤكدة احتفاظها بحقها في الدفاع عن النفس، بما يكفله القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وقالت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان نُشر على موقعها الرسمي اليوم الثلاثاء: “تؤكد دولة الإمارات أنها لم تشارك في الحرب، ولم تسمح باستخدام أراضيها أو مياهها الإقليمية أو مجالها الجوي في أي هجوم على إيران، التزاماً بسياساتها القائمة على حسن الجوار وخفض التصعيد، ووفقاً لميثاق الأمم المتحدة”.

وأشارت الوزارة إلى أن الدولة تعرضت لأكثر من ألف هجمة، ما يفوق مجموع ما تعرضت له الدول المستهدفة مجتمعة، لافتة إلى أن القوات المسلحة الإماراتية تصدت بكل احترافية وكفاءة وتميّز لتلك الهجمات.

وتعرضت منذ يوم السبت الماضي الدول الخليجية والأردن لاعتداءات إيرانية بالصواريخ والطائرات المسيرة، في أعقاب الهجوم الأمريكي الإسرائيلي المشترك على إيران.