الأردن يدين الاعتداءات الإسرائيلية على المسيحيين في القدس المحتلة

‏عمان-سانا

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم على الفلسطينيين المسيحيين في مدينة القدس المحتلة، وذلك خلال مشاركتهم في المسيرات الاحتفالية بـ “سبت النور”.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية “بترا” عن المتحدث الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي، تأكيده إدانة المملكة ورفضها المطلق للإجراءات التقييدية والانتهاكات اللاشرعية التي ترتكبها سلطات الاحتلال بحق المسيحيين، مشدداً على ضرورة وقف جميع الممارسات التي تعيق ممارسة الشعائر الدينية في المقدسات الإسلامية والمسيحية.

وجدد المجالي التأكيد على وجوب احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس، مشدداً على بطلان إجراءات الاحتلال الرامية إلى تغيير معالم المدينة المقدسة، وأنه لا سيادة لإسرائيل على القدس ومقدساتها.

ودعا المتحدث باسم الوزارة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام سلطات الاحتلال بوقف انتهاكاتها المستمرة، وضمان حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

وكانت محافظة القدس شددت في وقت سابق اليوم السبت على أن القيود التعسفية التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي لمنع وصول المسيحيين إلى كنيسة القيامة، تمثل انتهاكاً جسيماً للوضع التاريخي والقانوني القائم واعتداءً صارخاً على حرية ممارسة الشعائر الدينية التي يكفلها القانون الدولي، محذرة من خطورة التصعيد المنهجي الذي تمارسه سلطات الاحتلال ضد أبناء الشعب الفلسطيني في المدينة المقدسة.