الاحتلال يوسّع عمليات الهدم غرب رام الله وجنوب شرق القدس تمهيداً لمخطط E1 الاستيطاني

القدس المحتلة-سانا

صعّدت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم عمليات الهدم والتجريف في الضفة الغربية، مستهدفة منازل ومنشآت فلسطينية في رام الله والقدس وقلقيلية وبيت لحم بالضفة الغربية، في إطار مخططات توسعية تهدف إلى فرض وقائع استيطانية جديدة، وتعميق عزل المدن والبلدات الفلسطينية عن بعضها.

تمهيد لمخطط E1 الاستيطاني

هدمت قوات الاحتلال منزلين في بلدة شقبا غرب رام الله، والسواحرة جنوب شرق القدس في الضفة الغربية، فيما أخطرت بهدم 50 محلاً تجارياً ومنشأة، في بلدة العيزرية، جنوب شرق القدس، وأبلغت أصحابها بضرورة إخلائها قبل صباح يوم الأحد المقبل، تمهيداً لتنفيذ إخطارات هدم سابقة صدرت في آب 2025، بهدف تنفيذ مخطط E1 الاستيطاني في المنطقة، والذي يهدف لتحقيق تواصل جغرافي كامل بين مستوطنة “معالي أدوميم” والقدس المحتلة، ما يؤدي إلى فصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها وابتلاع ما يقارب 3% من مساحة الضفة.

وتتمثل التداعيات الكارثية للمشروع في تكريس نظام فصل عنصري، حيث سيُمنع الفلسطينيون من استخدام الطريق رقم “1” الرئيسي، ويُحشرون في نفق تحت الأرض بالقرب من حاجز الزعيم العسكري، بينما يُخصص الطريق السطحي حصرياً للمستوطنين، كما سيعزل تجمعات جبل البابا ووادي الجمل وبلدة العيزرية، ويهدد بهدم وإخلاء عشرات المنشآت التي تلقت مؤخراً، ما لا يقل عن 43 إخطاراً تمهيداً لتوسعة المشروع.

اقتلاع أشجار زيتون معمرة

وفي سياق متصل، اقتلعت قوات الاحتلال أشجار زيتون معمّرة تقع خلف جدار الفصل العنصري في أراضي قرية عسلة شرق مدينة قلقيلية.

وأشار رئيس مجلس القرية سليمان عثمان إلى أن الأشجار المستهدفة تقع على مساحة بمئات الدونمات، وتُقدّر أعمارها بمئات السنوات.

فيما اقتحم مستوطنون المنطقة الغربية من قرية كيسان في بيت لحم، وقاموا بعمليات تخريب في أراضي أحد الفلسطينيين، وسرقوا أدوات منها.

وكانت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أفادت بأن سلطات الاحتلال نفذت خلال نيسان الماضي 37 عملية هدم طالت 78 منشأة، كان من بينها 37 منزلاً مأهولاً، و34 منشأة زراعية، و5 مصادر رزق، تركزت في محافظات القدس بـ 29 منشأة ورام الله والبيرة بـ 22 منشأة ومحافظة وبيت لحم بـ 10 منشآت.