مقتل ثمانية أشخاص بغارات إسرائيلية في جنوب لبنان

بيروت-سانا

قُتل ثمانية أشخاص اليوم السبت، جراء غارات شنّها طيران الاحتلال الإسرائيلي على بلدتي ميفدون والقنطرة في جنوب لبنان.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن طيران الاحتلال ارتكب مجزرة في بلدة ميفدون، قُتل خلالها أربعة مدنيين من بلدة الطيبة، فيما قضت عائلة مؤلفة من أب وأم وطفلين، جراء غارة إسرائيلية استهدفت منزلهم في بلدة القنطرة.

كما شنّ الطيران الإسرائيلي خلال الساعات الماضية غارة على منطقة حارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت، إضافة إلى سلسلة غارات استهدفت بلدات الخيام وبلاط، في حين طال القصف المدفعي الإسرائيلي عدداً من البلدات الجنوبية، من بينها القنطرة والعديسة ويحمر الشقيف وأرنون.

وتشهد الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق عدة في لبنان منذ فجر الثاني من الشهر الجاري قصفاً إسرائيلياً عنيفاً، وذلك عقب استهداف ميليشيا “حزب الله” مواقع إسرائيلية بعدة صواريخ.