السعودية تدين بشدة الاعتداءات الإيرانية على منشآت حيوية في الكويت

الرياض-سانا

أدانت السعودية بشدة الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت منشآت حيوية في الكويت اليوم السبت.

وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان: إن المملكة تشدد على رفضها القاطع لهذه الاعتداءات التي تمس سيادة الكويت في خرق فاضح للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتؤكد أنها تقوض الجهود الدولية التي تستهدف الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكدت المملكة ضرورة وقف إيران الأعمال العدائية ضد الدول العربية والإسلامية، وإنفاذ قرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026، وأعربت عن تضامنها مع دولة الكويت حكومةً وشعباً، ودعمها الكامل لكل ما تتخذه من إجراءات تحفظ سيادتها وأمنها واستقرارها.

وكانت وزارة الدفاع الكويتية أعلنت في بيان أمس، أن دفاعاتها الجوية تصدت لهجمات معادية بالطائرات المسيّرة اخترقت أجواء البلاد، واستهدفت عدداً من المنشآت الحيوية، ما أسفر عن إصابة عددٍ من عناصر الحرس الوطني، بالإضافة إلى أضرارٍ مادية جسيمة.