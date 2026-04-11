مقتل ستة فلسطينيين وإصابة آخرين جراء قصف للاحتلال على قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

قتل ستة فلسطينيين وأصيب آخرون، اليوم السبت، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مناطق في وسط وجنوب قطاع غزة.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن طيران الاحتلال الإسرائيلي استهدف مجموعة فلسطينيين في مخيم البريج وسط القطاع، ما أدى إلى مقتل 6 منهم، فيما أصيب 3 آخرون جراء إلقاء مسيرة للاحتلال قنبلة على خيمة نازحين في حي الرقب الغربي ببلدة بني سهيلا شرقي مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

كما استهدفت المدفعية شرقي حي التفاح الواقع شرق مدينة غزة، بالتزامن مع إطلاق نار من آليات الاحتلال.

وبلغ عدد القتلى الفلسطينيين منذ وقف إطلاق النار في العاشر من تشرين الأول الماضي 744 قتيلاً، فيما بلغ عدد المصابين 2,036 مصاباً، وتم انتشال 759 جثماناً.