فرق الدفاع المدني تواصل تقديم الرعاية للحجاج ‌‏السوريين في مطاري دمشق وحلب‌‏ ‏

دمشق-سانا
تواصل فرق الدفاع المدني في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث السورية تقديم الرعاية للحجاج السوريين في مطاري دمشق وحلب الدوليين، بالتزامن مع استمرار مغادرتهم لأداء فريضة الحج لهذا العام، وذلك في إطار الجهود المبذولة لضمان سلامتهم وتقديم الدعم اللازم لهم قبل مغادرتهم إلى الديار المقدسة.
وذكرت الوزارة عبر قناتها على التلغرام، أن فرق الإسعاف والطوارئ تعمل على مدار الساعة عبر تنفيذ جولات إسعافية دورية ضمن حرم المطارين، إلى جانب الجاهزية الكاملة للاستجابة الفورية لأي طارئ صحي قد يواجه المسافرين، بما يسهم في تعزيز إجراءات السلامة والرعاية الصحية للحجاج خلال مراحل السفر.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن خطة وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث الرامية إلى تأمين الخدمات الإسعافية والإنسانية في المنافذ الحيوية، ولا سيما خلال مواسم السفر والحج التي تشهد كثافة في حركة المسافرين، بما يعكس حرص الجهات المعنية على توفير أفضل مستويات الرعاية والدعم للمواطنين.
وانطلقت صباح اليوم الثلاثاء عبر مطار دمشق الدولي أولى رحلات الخطوط الجوية السورية الناقلة لحجاج بيت الله الحرام إلى المدينة المنورة، في أول رحلة حج تنظمها السورية للطيران بعد تحرير سوريا، وعودة الناقل الوطني إلى تسيير رحلات الحجاج إلى الأراضي المقدسة.