فرق الدفاع المدني تواصل تقديم الرعاية للحجاج ‌‏السوريين في مطاري دمشق وحلب‌‏ ‏

دمشق-سانا‏

تواصل فرق الدفاع المدني في وزارة الطوارئ وإدارة ‌‏الكوارث السورية تقديم الرعاية للحجاج السوريين في ‌‏مطاري دمشق وحلب الدوليين، بالتزامن مع استمرار ‌‏مغادرتهم لأداء فريضة الحج لهذا العام، وذلك في إطار ‌‏الجهود المبذولة لضمان سلامتهم وتقديم الدعم اللازم لهم ‏قبل مغادرتهم إلى الديار المقدسة‎.‎

وذكرت الوزارة عبر قناتها على التلغرام، ‌‏أن فرق الإسعاف والطوارئ تعمل على مدار الساعة ‌‏عبر تنفيذ جولات إسعافية دورية ضمن حرم المطارين، ‌‏إلى جانب الجاهزية الكاملة للاستجابة الفورية لأي طارئ ‌‏صحي قد يواجه المسافرين، بما يسهم في تعزيز ‌‏إجراءات السلامة والرعاية الصحية للحجاج خلال ‌‏مراحل السفر‎.‎

وتأتي هذه الإجراءات ضمن خطة وزارة الطوارئ ‌‏وإدارة الكوارث الرامية إلى تأمين الخدمات الإسعافية ‌‏والإنسانية في المنافذ الحيوية، ولا سيما خلال مواسم ‌‏السفر والحج التي تشهد كثافة في حركة المسافرين، بما ‌‏يعكس حرص الجهات المعنية على توفير أفضل ‌‏مستويات الرعاية والدعم للمواطنين‎.‎

وانطلقت صباح اليوم الثلاثاء عبر مطار دمشق الدولي ‌‏أولى رحلات ‏الخطوط الجوية السورية الناقلة لحجاج بيت ‌‏الله الحرام إلى المدينة ‏المنورة، في أول رحلة حج تنظمها ‌‏السورية للطيران بعد تحرير ‏سوريا، وعودة الناقل ‌‏الوطني إلى تسيير رحلات الحجاج إلى ‏الأراضي ‌‏المقدسة.‏