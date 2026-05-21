أستون فيلا الإنكليزي يحرز لقب الدوري الأوروبي بكرة القدم

توج أستون فيلا الإنكليزي بلقب الدوري الأوروبي لكرة القدم بعد فوزه على فرايبورغ الألماني بثلاثة أهداف دون رد في المباراة النهائية التي أقيمت اليوم الأربعاء، على ملعب “بشيكتاش بارك” في إسطنبول.

وتمكن الفريق الإنكليزي في الدقيقة ال 41 من تسجيل الهدف الأول عبر يوري تيليمانس، وفي الدقيقة ال 45+3 أحرز إميليانو بوينديا الهدف الثاني، فيما أحرز مورغان روجرز الهدف الثالث في الدقيقة ال 58.

وهذا اللقب هو الخامس لأوناي إيمري مدرب أستون فيلا في بطولة الدوري الأوروبي، إذ سبق له أن توج باللقب أعوام 2014 و2015 و2016 مع إشبيلية الإسباني، فيما قاد فياريال الإسباني أيضاً إلى اللقب عام 2021، كما حصل على المركز الثاني مع أرسنال عام 2019.