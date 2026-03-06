الدفاع السعودية تعلن تدمير مسيرتين معاديتين في أجواء البلاد

الرياض-سانا

أعلنت وزارة الدفاع السعودية اليوم الجمعة عن تدمير طائرتين مسيرتين معاديتين في أجواء البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن المتحدث الرسمي باسم الوزارة اللواء الركن تركي المالكي قوله: “تم اعتراض وتدمير طائرة مسيَّرة بالمنطقة الشرقية، كما تم تدمير مسيرة أخرى شرق محافظة الخرج”.

وكانت وزارة الدفاع السعودية أعلنت في وقت سابق اليوم الجمعة عن تدمير ثلاثة صواريخ باليستية أُطلقت باتجاه قاعدة الأمير سلطان الجوية.

يشار إلى أن وتيرة الاعتداءات الإيرانية على عدد من الدول العربية ومنها السعودية تتزايد يوماً بعد آخر، منذ اندلاع الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى يوم السبت الماضي.