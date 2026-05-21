الزمالك يتوج بلقب الدوري المصري للمرة الـ15 في تاريخه

القاهرة–سانا

تُوّج فريق الزمالك بلقب الدوري المصري لكرة القدم للمرة الـ 15 في تاريخه بفوزه 1-صفر على فريق سيراميكا في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الأربعاء، في الجولة الختامية لمجموعة التتويج.

سجل الفلسطيني عدي الدباغ في الدقيقة ال 8 هدف المباراة الوحيد، ليبقي الزمالك في الصدارة ومن ثم التتويج باللقب.

بهذه النتيجة، أنهى الزمالك الدوري برصيد 56 نقطة، بفارق نقطتين أمام بيراميدز ثاني الترتيب، الذي ضمن التأهل إلى دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل بعد فوزه 2-1 على ضيفه سموحة.

ويحتل الأهلي المركز الثالث، المؤهل إلى كأس الاتحاد الإفريقي، برصيد 53 نقطة بعد فوزه 2-صفر على مضيفه المصري.