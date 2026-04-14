الأمم المتحدة تحذر من تفاقم آثار الحرب في السودان

نيويورك-سانا

حذّرت الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء، من الكلفة الباهظة التي تخلفها الحرب في السودان التي توشك أن تدخل عامها الرابع، مخلفةً عشرات آلاف القتلى وملايين النازحين، عدا عن استنزاف موارد واقتصاد البلاد.

ونقلت وكالة “فرانس برس” عن الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في السودان لوكا ريندا، أن “معدلات الفقر في السودان تضاعفت منذ اندلاع الحرب، إذ بات 70% من السكان يعيشون تحت خط الفقر”.

وأوضح ريندا أن “واحداً من كل أربعة سودانيين يعيش في فقر مدقع بأقل من دولارين في اليوم، بينما ترتفع المعدلات إلى نحو 75% في مناطق تركُّز النزاع، مثل إقليمي دارفور وكردفان”.

وفي السياق ذاته، أكد مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فليتشر أن “نحو 700 مدني قُتلوا في قصف بطائرات مسيّرة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، إضافة إلى نزوح الملايين من ديارهم”، محذراً من “تفاقم انعدام الاستقرار على المستوى الإقليمي”.

وخسر السودان، وفق التقرير، ما يُقدّر بـ 6,4 مليارات دولار من ناتجه المحلي الإجمالي في عام 2023 وحده، مع شمول الفقر المدقع في العام نفسه نحو 7 ملايين شخص، كما يعاني 21 مليوناً من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بحسب الأمم المتحدة، كما أُعلن انتشار المجاعة في مدينتين على الأقل في السودان.