مقتل وإصابة عدة أشخاص في هجمات روسية – أوكرانية متبادلة

موسكو- كييف-سانا‏

نفّذت روسيا وأوكرانيا هجمات متبادلة خلال الساعات الماضية، أسفرت عن سقوط عدد ‏من القتلى والجرحى وأضرار مادية لدى الطرفين.‏

ونقل موقع ” آر تي” عن القائم بأعمال حاكم مقاطعة بيلغورود الحدودية الروسية ‌‏”ألكسندر شوفايف” قوله: إنّ القوات الأوكرانية قصفت قرية كولوسكوفو التابعة لمنطقة ‏فالويسكي بقذائف صاروخية، ما أسفر عن مقتل ستة أشخاص وإصابة أربعة آخرين ‏بينهم طفل.‏

وفي المقابل نقلت وكالة “أوكرينفورم” عن “أوليه كبير” حاكم منطقة أوديسا جنوب ‏أوكرانيا قوله: إنّ هجوماً روسياً خلال الليل استهدف البنية التحتية للموانئ بالمنطقة، أدى ‏إلى تضرر سفينة مدنية ترفع علم توغو، كما أسفر عن إصابة أربعة أشخاص، مضيفاً ‏أنّ الهجوم تسبب باندلاع حرائق وقد تم إخمادها.‏

إلى ذلك، دمرت غارة جوية روسية بطائرة مسيرة فرع شركة “نوفا بوشتا” رقم 3 في ‏مدينة كراماتورسك بمنطقة دونيتسك، ما أسفر عن مقتل أحد موظفيها وإصابة أربعة ‏آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، بحسب الشركة.‏

هجوم روسي بصواريخ باليستية ‏

وفي السياق، قال فيتالي دياكيفنيتش، رئيس الإدارة الإقليمية بمقاطعة بولتافا الأوكرانية: إن ‏القوات الروسية شنت هجوماً بالصواريخ الباليستية على منشآت صناعية في منطقة ‏كريمينشوك التابعة للمقاطعة، ما أدى لاندلاع حرائق تم إخمادها لاحقاً.‏

وتتبادل روسيا وأوكرانيا منذ بدء الحرب في 24 شباط 2022، بشكل شبه يومي، ‏الهجمات واستهداف مواقع ومنشآت في أراضي كل منهما، وقتل أمس 12 شخصاً في ‏روسيا جراء هجمات أوكرانية بمئات المسيّرات، فيما أسفرت الضربات الروسية عن ‏مقتل سبعة أشخاص في أوكرانيا.‏

وبعد أكثر من أربع سنوات على بدء الهجوم الروسي الواسع النطاق على أوكرانيا، ‏وصلت الجهود الدبلوماسية إلى طريق مسدود، ويتصاعد التوتر بين البلدين جراء تصعيد ‏ضرباتهما بعيدة المدى، ما أدى إلى ارتفاع عدد الضحايا المدنيين.‏