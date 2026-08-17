مقتل وإصابة عدة أشخاص في هجمات روسية – أوكرانية متبادلة

موسكو- كييف-سانا
نفّذت روسيا وأوكرانيا هجمات متبادلة خلال الساعات الماضية، أسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى وأضرار مادية لدى الطرفين.
ونقل موقع ” آر تي” عن القائم بأعمال حاكم مقاطعة بيلغورود الحدودية الروسية ”ألكسندر شوفايف” قوله: إنّ القوات الأوكرانية قصفت قرية كولوسكوفو التابعة لمنطقة فالويسكي بقذائف صاروخية، ما أسفر عن مقتل ستة أشخاص وإصابة أربعة آخرين بينهم طفل.
وفي المقابل نقلت وكالة “أوكرينفورم” عن “أوليه كبير” حاكم منطقة أوديسا جنوب أوكرانيا قوله: إنّ هجوماً روسياً خلال الليل استهدف البنية التحتية للموانئ بالمنطقة، أدى إلى تضرر سفينة مدنية ترفع علم توغو، كما أسفر عن إصابة أربعة أشخاص، مضيفاً أنّ الهجوم تسبب باندلاع حرائق وقد تم إخمادها.
إلى ذلك، دمرت غارة جوية روسية بطائرة مسيرة فرع شركة “نوفا بوشتا” رقم 3 في مدينة كراماتورسك بمنطقة دونيتسك، ما أسفر عن مقتل أحد موظفيها وإصابة أربعة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، بحسب الشركة.
هجوم روسي بصواريخ باليستية
وفي السياق، قال فيتالي دياكيفنيتش، رئيس الإدارة الإقليمية بمقاطعة بولتافا الأوكرانية: إن القوات الروسية شنت هجوماً بالصواريخ الباليستية على منشآت صناعية في منطقة كريمينشوك التابعة للمقاطعة، ما أدى لاندلاع حرائق تم إخمادها لاحقاً.
وتتبادل روسيا وأوكرانيا منذ بدء الحرب في 24 شباط 2022، بشكل شبه يومي، الهجمات واستهداف مواقع ومنشآت في أراضي كل منهما، وقتل أمس 12 شخصاً في روسيا جراء هجمات أوكرانية بمئات المسيّرات، فيما أسفرت الضربات الروسية عن مقتل سبعة أشخاص في أوكرانيا.
وبعد أكثر من أربع سنوات على بدء الهجوم الروسي الواسع النطاق على أوكرانيا، وصلت الجهود الدبلوماسية إلى طريق مسدود، ويتصاعد التوتر بين البلدين جراء تصعيد ضرباتهما بعيدة المدى، ما أدى إلى ارتفاع عدد الضحايا المدنيين.