الرئيس التركي يبحث مع أمير قطر مستجدات الأوضاع في المنطقة وتداعياتها

أنقرة-سانا

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال اتصال هاتفي اليوم الأحد مع أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني، آخر مستجدات الأوضاع السياسية والميدانية في المنطقة، والتداعيات الراهنة عقب الاعتداءات الإيرانية التي تعرضت لها الدوحة أمس السبت.

وقالت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، في بيان: “إن أردوغان اطلع من أمير قطر على تفاصيل الأوضاع الراهنة والمعلومات المتعلقة بالاستهدافات التي تعرضت لها البلاد مؤخراً، والتي جاءت بالتزامن مع التصعيد العسكري الأمريكي الإسرائيلي في المنطقة”.

وأعرب أردوغان خلال الاتصال عن تضامنه مع دولة قطر، متمنياً لها السلامة والاستقرار عقب الهجمات الأخيرة.

وشنت إيران أمس السبت، اعتداءات بصواريخ باليستية، وطائرات مسيرة على كل من قطر والسعودية والإمارات والكويت والبحرين والأردن، ما أثار موجة واسعة من الإدانات، وجاءت هذه الاعتداءات عقب الهجوم الأمريكي الإسرائيلي المشترك على الأراضي الإيرانية.