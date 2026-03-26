ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 72.267 قتيلاً و171.976 مصاباً

القدس المحتلة-سانا

ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 72.267 قتيلاً، و171.976 مصاباً منذ السابع من تشرين الأول 2023.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان لها اليوم الخميس، بوصول قتيلين أحدهما متأثر بجروحه، و17 مصاباً إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، لافتةً الى أن عدداً من الضحايا لا يزالون تحت الأنقاض وفي الطرقات، في وقت تعجز فيه طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم بسبب الظروف الميدانية الصعبة ونقص الإمكانيات.

وارتفع إجمالي عدد القتلى منذ سريان وقف إطلاق النار في الـ 10 من تشرين الأول الماضي، إلى 691، فيما بلغ عدد المصابين 1.876، كما تم انتشال 756 جثماناً خلال الفترة ذاتها.