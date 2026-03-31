الإمارات تتعامل مع صواريخ ومسيّرات معادية

أبو ظبي-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية اليوم الثلاثاء، أن منظومات دفاعها الجوي تعاملت مع 8 صواريخ باليستية و4 صواريخ جوّالة و36 طائرة مسيّرة قادمة من إيران.

ونقلت وكالة وام عن الوزارة قولها في بيان: إن الدفاعات الجوية الإماراتية تعاملت منذ بدء الاعتداءات الإيرانية مع 433 صاروخاً باليستياً، و19 صاروخاً جوّالاً، و1977 طائرة مسيّرة، حيث أدت إلى مقتل 2 من منتسبي القوات المسلحة، ومتعاقد مدني، إضافة الى مقتل 8 مدنيين وإصابة 188 آخرين.

وأكدت الوزارة استعدادها وجاهزيتها للتعامل مع أي تهديدات والتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن الدولة، وبما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها ويحمي مصالحها ومقدراتها الوطنية.

وتواصل إيران اعتداءاتها بالصواريخ والطائرات المسيّرة على دول عربية عدة، من بينها الإمارات، ما أسفر عن وقوع ضحايا، وإلحاق أضرار مادية بالبنى التحتية، وذلك في إطار التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة جراء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.