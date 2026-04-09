روته يُعرب عن استعداد “الناتو” للعب دور في مضيق هرمز

واشنطن-سانا

أعرب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي “الناتو” مارك روته عن استعداد الحلف للعب دور في أي مهمة محتملة في مضيق هرمز، وذلك في ظل تصاعد التوتر والضغوط الأمريكية على الحلفاء.

ونقلت وكالة رويترز، اليوم الخميس، عن روته قوله في تصريحات ⁠أدلى بها في واشنطن: “إذا كان بوسع حلف شمال ⁠الأطلسي تقديم المساعدة، فمن البديهي أنه ⁠لا يوجد سبب لعدم ⁠فعل ذلك”، في إشارة واضحة إلى نية الحلف الانخراط في التحركات العسكرية والأمنية التي تقودها الولايات المتحدة في المنطقة.

وتأتي تصريحات روته في محاولة لاحتواء الغضب الأمريكي، حيث عاود البيت الأبيض يوم أمس الأربعاء اتهام الدول الأعضاء في “الناتو” بـ “إدارة ظهرها” لواشنطن في الحرب ضد إيران.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد هدد مجدداً بالانسحاب من الحلف، متهماً الأعضاء بالتقاعس عن دعم الأجندة الأمريكية، ما يضع “الناتو” أمام ضغوط متزايدة لتأكيد ولائه للسياسات الإقليمية لترامب.