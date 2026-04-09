المستشار الألماني يحذر من فشل اتفاق وقف إطلاق النار بسبب الغارات الإسرائيلية على لبنان

برلين-سانا

حذر المستشار الألماني فريدريش ميرتس اليوم الخميس من فشل وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران بسبب الغارات الإسرائيلية على لبنان.

ونقلت وكالة “فرانس برس” عن ميرتس قوله: “ننظر بقلق خاص إلى الوضع في جنوب لبنان” مضيفاً: إن “شدة العمليات التي تشنها إسرائيل هناك قد تؤدي إلى إفشال عملية السلام برمّتها، وهذا يجب ألا يحدث”.

وأشار ميرتس إلى أنه طلب أمس إلى جانب قادة آخرين من “إسرائيل” وضع حد لتصعيد هجماتها.

وفي اليوم الثاني من سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران يتواصل الجدل بين طهران وواشنطن بشأن ما إذا كان الاتفاق يشمل لبنان ويأتي ذلك عقب الغارات الإسرائيلية التي طالت عدداً من المدن والبلدات اللبنانية وأسفرت عن سقوط 254 قتيلاً و1165 جريحاً بحسب المديرية العامة للدفاع المدني وذلك وسط دعوات دولية إلى شمول لبنان بالهدنة.

