إصابة 20 شخصاً على الأقل في هزة أرضية شرقي إندونيسا

جاكرتا-سانا

ضربت هزّة أرضية بلغت شدتها 4.9 درجات على مقياس ريختر شرق إندونيسيا، تسببت بإصابة 20 شخصاً على الأقل وألحقت أضراراً مادية بعشرات المنازل.

ونقلت وكالة فرانس برس عن هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية قولها: إن الهزة ضربت في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء على عمق 10.4 كيلومترات، وتم تحديد مركزها على بُعد نحو 104 كيلومترات إلى الشرق من مدينة ماوميري في إقليم نوسا تينجارا الشرقي.

وكانت جزيرة أدونارا الصغيرة أكثر المناطق تأثراً، حيث تضرّر أكثر من 100 منزل وأُصيب ما لا يقلّ عن 20 شخصاً، وفق ما أفاد به المسؤول المحلي إسماعيل داتون بان.

وتتعرض إندونيسيا والدول المجاورة لزلازل متكررة نظراً إلى موقعها في “حلقة النار” في المحيط الهادئ، وهو قوس من النشاط الزلزالي يمتدّ من اليابان مروراً بجنوب شرق آسيا وصولاً إلى حوض المحيط الهادئ.

وفي عام 2004، ضرب زلزال مدمر بقوة 9.1 درجات إقليم آتشيه في أقصى الغرب، مسبّباً حدوث تسونامي أودى بحياة أكثر من 170 ألف شخص، علماً أن الزلازل الضحلة عادة ما تكون أكثر تدميراً، إذ تنتقل موجاتها إلى مسافة أقصر عبر الأرض وتصل إلى السطح بطاقة أكبر.