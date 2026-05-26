أردوغان: الشرق الأوسط والعالم يمران بمرحلة من التوتر

أنقرة-سانا

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الثلاثاء، أن منطقة الشرق الأوسط والعالم يمران بمرحلة يتصاعد فيها التوتر، متهماً إسرائيل بمواصلة سياسات الاحتلال والدمار والمجازر والاستيطان غير القانوني رغم وقف إطلاق النار.

وأعرب أردوغان في رسالة مصورة نشرها، بمناسبة عيد الأضحى المبارك وفق ما نقلت وكالة الأناضول، عن تضامن تركيا مع الفلسطينيين، ولا سيما سكان قطاع غزة الذين يستقبلون العيد في ظل الحرب والمعاناة.

وأوضح أردوغان أنه رغم وقف إطلاق النار تواصل إسرائيل باستهتار الاحتلال والدمار والمجازر والاستيطان غير القانوني من غزة إلى الضفة الغربية ومن القدس الشرقية إلى لبنان، مشيراً إلى أن تداعيات الحرب التي اندلعت بفعل استفزازات إسرائيل ومخططاتها باتت تؤثر بشكل واسع على قطاعات حيوية مثل الطاقة والزراعة والتجارة والنقل والاقتصاد والأمن.

من جهة ثانية اعتبر الرئيس التركي أن بلاده تبرز كواحة استقرار وسط الأزمات المحيطة، بفضل قوة اقتصادها وتماسك جبهتها الداخلية، مشدداً على تحقيق مسار تركيا بلا إرهاب.