المفوضية الأوروبية تعرب عن قلقها حيال إقرار سلطات الاحتلال قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين

بروكسل-سانا

أعربت المفوضية الأوروبية اليوم الثلاثاء عن قلقها البالغ إزاء إقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين.

ونقلت رويترز عن متحدث باسم المفوضية قوله: “إن الاتحاد الأوروبي قلق إزاء قرار إسرائيل إقرار قانون يجعل الإعدام شنقاً حكماً تلقائياً على الفلسطينيين الذين تدينهم المحاكم العسكرية بتهم شن هجمات دامية”.

وأضاف: “إن هذه خطوة واضحة إلى الوراء، وندعو إسرائيل إلى الالتزام بالمبادئ والالتزامات بموجب القانون الدولي، والتمسك بالمبادئ الديمقراطية”.

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أقرت أمس الإثنين، قانوناً يتيح تنفيذ حكم الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين.