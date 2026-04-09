تتابع ردود الأفعال العربية والدولية المستنكرة للهجمات الإسرائيلية على لبنان

أدانت جمهورية مصر العربية اليوم الأربعاء بأشد العبارات، الضربات الإسرائيلية والغارات التي استهدفت مناطق واسعة في لبنان، ما أسفر عن مقتل وإصابة المئات من المدنيين.

وطالبت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها المجتمع الدولي، بالتدخل الفوري لوقف التصعيد الإسرائيلي وتجنيب المنطقة الانزلاق لمزيد من العنف وعدم الاستقرار.

كذلك أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين للهجمات التي شنها الاحتلال الإسرائيلي واستهدفت عدداً من المناطق اللبنانية، وتسببت في سقوط مئات الضحايا من القتلى والجرحى من المدنيين الأبرياء، في انتهاكٍ صارخٍ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقرار مجلس الأمن رقم 1701.

من جهته أدان المتحدّث باسم الأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة فرحان حق، الضربات الإسرائيلية في أنحاء لبنان، مؤكداً أن الأمم المتحدة تدين بشدة الخسائر في أرواح المدنيين، وداعياً إلى اغتنام “فرصة وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران” لتفادي سقوط مزيد من القتلى.

بدوره، اعتبر مفوّض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك في بيان، أن “حجم القتل والدمار في لبنان اليوم لا يقل عن كونه مروّعاً”، مبيناً أن هذه المذبحة التي وقعت بعد ساعات من الاتفاق على وقف إطلاق النار مع إيران، أمر لا يصدق، وتضع ضغطاً هائلاً على سلام هش، وهو ما يحتاجه المدنيون بشدة.

وتعرض لبنان اليوم الأربعاء لعدوان إسرائيلي جوي هو الأعنف منذ الثاني من آذار الماضي، واستهدف بيروت ومناطق في البقاع وجنوب لبنان، بعد ساعات من إعلان الولايات المتحدة وإيران عن هدنة لمدة أسبوعين تمهيداً لوقف الحرب، وإعلان باكستان أن الهدنة تشمل الجبهة اللبنانية.