الأمم المتحدة تحذر من تزايد انتشار الأمراض في مخيمات النزوح بقطاع غزة

نيويورك-سانا

حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا” من تزايد مخاطر انتشار الأمراض داخل مخيمات النزوح المكتظة في قطاع غزة، مؤكداً أن التدهور المستمر في الأوضاع المعيشية يسهم بشكل مباشر في تفاقم الأزمات الصحية بين السكان.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” عن المكتب قوله اليوم الأربعاء: إن الشركاء في المجال الإنساني رصدوا انتشار أمراض جلدية بين السكان في مئات المخيمات، إلى جانب تفشٍ واسع للقوارض والآفات، ما يزيد من تعقيد الوضع الصحي ويهدد بانتشار أمراض إضافية.

وأشار إلى أن الجهات الإنسانية تبذل جهوداً لمكافحة الآفات وتحسين الظروف الصحية داخل المخيمات، إلا أنها تواجه تحديات كبيرة، أبرزها محدودية الإمدادات وصعوبة الوصول إلى المناطق المتضررة.

وأكد المكتب أهمية تكثيف الدعم الدولي وتعزيز الاستجابة الإنسانية للحد من تفاقم المخاطر الصحية، وضمان توفير بيئة أكثر أماناً للنازحين في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يشهدها القطاع.

ومنذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية في السابع من تشرين الأول 2023، تواجه المنظومة الصحية في قطاع غزة تدهوراً يزداد حدة يوماً بعد آخر نتيجة القيود الإسرائيلية المفروضة على دخول الإمدادات الطبية ونقص الوقود اللازم لتشغيل المستشفيات، وتحذر منظمات دولية من أن استمرار هذا الوضع يهدد بانتشار الأمراض وتفاقم الأزمة الإنسانية.