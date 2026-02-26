كوريا الجنوبية تسعى للفوز بمشروع بيع 12 غواصة إلى كندا

أوتاوا-سانا

أكدت كوريا الجنوبية امتلاكها التقنيات والقدرات المتطورة التي تمكّنها من تسليم غواصات إلى كندا، “في الموعد المحدد”، وضمن الميزانية المرصودة، وذلك في إطار مشروع كندي لشراء ما يصل إلى 12 غواصة، لمهام الدوريات، تُقدر قيمته بنحو 41 مليار دولار أمريكي.

ويخوض تحالف كوري جنوبي يضم شركتي “هانهوا أوشن” و” إتش دي هيونداي “للصناعات الثقيلة، منافسة شديدة ضد شركة “تيسن كروب مارين سيستمز” الألمانية، للفوز بالمشروع.

ونقلت وكالة يونهاب للأنباء عن وزير الخارجية الكوري” جو هيون” قوله للصحفيين، بعد اجتماع ” اثنين زائد اثنين”، ضمه ووزير دفاعه آن غيو-باك مع نظيريهما الكنديين أنيتا أناند، وديفيد ماكغينتي، في أوتاوا: “سنسلم الغواصات في الموعد المحدد، وضمن الميزانية المرصودة، وقد حرصنا على إقناع شركائنا الكنديين بهذا، سنتمكن من التسليم قبل ألمانيا بسنتين، وتحدثنا عن الفوائد العديدة التي يمكننا جلبها لكندا من خلال غواصاتنا”.

بدوره شدد غيو-باك على التقنيات المتقدمة التي وظفتها كوريا الجنوبية، لإنتاج غواصات قادرة على المناورة في ظروف صعبة تحت الماء، وقال: “أنا على يقين تام بأن لدينا تقنيات متطورة، مقارنة بالدول الأخرى التي ننافسها، لا سيما من حيث السعر، واستخدام القوة، وقابلية التشغيل البيني”.

وفي الوقت الذي تسعى فيه سيئول لإتمام المشروع، أشار وزير الخارجية الكوري إلى ضرورة تعزيز التعاون الأمني والدفاعي بين البلدين، في ظل “التقلبات الجيوسياسية”.

فيما قالت وزيرة الخارجية الكندية إن كندا: “ستواصل مع جمهورية كوريا العمل معاً لتعزيز الاستقرار الإقليمي، ودعم منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة، والمفتوحة، والآمنة”.

وأسفرت محادثات الوزراء هذا الأسبوع عن ثلاث نتائج أمنية رئيسية، تشمل الالتزام بتحديث الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين كوريا الجنوبية، وكندا بما يتماشى مع التطورات الأمنية، والاقتصادية الراهنة، والاتفاق على بدء مفاوضات بشأن معاهدة تعاون دفاعي، لتعزيز التعاون العملياتي بين القوات المسلحة للبلدين.

كما وقّع الجانبان اتفاقية لحماية المعلومات العسكرية والدفاعية السرية، والتي ستؤسس إطاراً آمناً لتبادل المعلومات الحساسة بين البلدين.