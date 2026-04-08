هدنة واشنطن وطهران.. تراجع في أسعار النفط واستعدادات لإعادة الملاحة عبر هرمز

عواصم-سانا

شهدت أسواق الطاقة والملاحة انفراجات متسارعة اليوم الأربعاء، بعد ساعات قليلة من الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين بين الولايات المتحدة وإيران، رغم استمرار التوترات الميدانية على الأرض.

وجاء أبرز التحولات الاقتصادية في صورة تراجع حاد بأسعار النفط تجاوز 15%، إلى جانب انتعاش ملحوظ في أسواق الأسهم العالمية، وعودة النشاط إلى حركة السفن وقطاعات الطاقة والطيران، في مؤشر على استجابة الأسواق السريعة لبوادر التهدئة.

انخفاض أسعار النفط

وشهد سعر برميل خام برنت انخفاضاً قدره 15.34 دولاراً، ليصل إلى 93.93 دولاراً، بانخفاض 14.4%، كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 17.283 دولاراً، ليصل إلى 95.67 دولاراً.

ويعكس هذا الانخفاض الكبير رد فعل الأسواق على التصريحات الإيجابية حول وقف إطلاق النار، فضلاً عن احتمالية استقرار الوضع السياسي في المنطقة.

كما تراجع الغاز الأوروبي بنسبة 20% مع انحسار مخاوف الإمدادات، وذلك بعد أسابيع من ارتفاعات حادة بسبب الحرب في الشرق الأوسط.

ورغم التراجع الملحوظ في أسعار النفط، إلا أنّ المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية آنا-كايسا إيتكونن رأت أن أزمة الطاقة الناجمة عن الحرب لن تكون قصيرة الأمد، مبينة أن نحو 8.5% من إمدادات الاتحاد الأوروبي من الغاز الطبيعي المسال و7% من إمدادات النفط و40 % من ‌إمدادات ⁠وقود الطائرات والديزل بالنسبة للتكتل تمر عبر مضيق هرمز، الذي أغلقته إيران ⁠خلال الحرب.

الملاحة عبر هرمز

وأعلنت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر عقب التوصل إلى الاتفاق، أن بلادها ستعمل مع قطاعات الشحن والتأمين والطاقة ⁠في محاولة

لـ “استعادة الثقة” في مضيق هرمز بأسرع ما يمكن، في إشارة إلى مجموعة من الإجراءات والظروف التي تجعل الشركات والدول تشعر بأن المرور عبر المضيق أصبح آمناً وقابلاً للاعتماد عليه من جديد.

وشددت الوزيرة البريطانية على ضرورة توقف إيران عن جميع عمليات زرع الألغام، والهجمات بالطائرات المسيّرة، وأي محاولة لعرقلة حركة الشحن التجاري عبر هرمز.

وفي إطار الاتفاق، عبرت سفينتان مضيق هرمز اليوم الأربعاء، وفقاً لبيانات موقع “مارين ترافيك” لتتبع حركة الملاحة البحرية، حيث أوضحت الشركة على حسابها في منصة “إكس” أن سفينتي الشحن “إن جي إيرث” المملوكة لشركة يونانية، و”دايتون بيتش” التي ترفع علم ليبيريا عبرتا المضيق.

بدورها ذكرت وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية أن مالكي السفن يسعون بشكل متسارع لفهم تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، والذي قد يتيح مؤقتاً إعادة فتح مضيق هرمز الحيوي.

صعود الأسهم الأوروبية

وصعدت الأسهم الأوروبية كنتيجة فورية للاتفاق مسجلة ارتفاعاً بأكثر من 3% وسط انتعاش واضح للأسواق العالمية وآمال جديدة بإمكانية استئناف تدفق النفط والغاز عبر مضيق هرمز قريباً.

ولم يسجل قطاع الطيران نتائج إيجابية فورية، حيث توقع اتحاد النقل الجوي الدولي “إياتا” أن عودة إمدادات وقود الطائرات إلى مستوياتها الطبيعية ستستغرق أشهراً.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن فجر اليوم الأربعاء تعليق الهجمات العسكرية ضد إيران لأسبوعين، شريطة أن تعيد فتح مضيق هرمز بالكامل، وأن تضمن أمن الملاحة فيه، مؤكداً قرب التوصل إلى اتفاق سلام شامل في المنطقة.