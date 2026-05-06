ارتفاع عدد ضحايا حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة إلى أكثر من 245 ألفاً

القدس المحتلة-سانا

ارتفع عدد ضحايا حرب الإبادة الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، منذ السابع من تشرين الأول 2023 إلى 72,619 قتيلاً و172,484 جريحاً.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” عن مصادر طبية فلسطينية قولها: “إنّ مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الـ24 الماضية 4 قتلى، و16 إصابة، لافتة إلى أن إجمالي القتلى منذ وقف إطلاق النار في الـ 10 من تشرين الأول الماضي، ارتفع إلى 837 قتيلاً ، وإجمالي الإصابات إلى 2,381 جريح.

وبينت الوزارة أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

وكانت مصادر طبية أعلنت في وقت سابق اليوم، مقتل فلسطينيين اثنين متأثرين بجروح أصيبا بها جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مناطق شمال، ووسط قطاع غزة قبل يومين.

